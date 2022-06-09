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7 إصابات إحداها خطيرة خلال مواجهات شمال الخليل

الخميس 09 يونيو 2022 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 إصابات إحداها خطيرة خلال مواجهات شمال الخليل



رام الله / سما /

 أصيب 7 شبان، اليوم الخميس، جراء مواجهات اندلعت في حلحلول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن 4 من الإصابات هي بالرصاص الحي، إحداها وصفت بالخطيرة، وحالة بالرصاص المطاطي في الرأس، وحالتين جراء إطلاق قنابل صوت.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة وداهمت محال فيها، وسط إطلاق رصاص حي ومطاطي وقنابل غاز تجاه الشبان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت شركة حلحول للصرافة، بعد مصادرة أموال من داخلها، فيما اعتقلت شابًا من محيط المكان.

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