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جوجل تنافس أبل وسامسونج بـ Pixel 6a الجديد

الخميس 09 يونيو 2022 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تنافس أبل وسامسونج بـ Pixel 6a الجديد



وكالات / سما /

تستعد جوجل لطرح هاتف Pixel 6a الجديد الذي يتوقع له أن يشكل منافسة قوية لأحدث هواتف سامسونج وأبل.

مواصفات Pixel 6a: 

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (152.2/71.8/8.9) ملم، وزنه 178 جرامًا، ومحمي بإطار من الألومينيوم، وطبقة من زجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

وحصل على شاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 429 شمعة/م تقريبًا، وتعمل مع تقنية Always-on display.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Google Tensor الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G78 MP20، وذواكر وصول عشوائي 6 جيجا بايت، وذواكر داخلية 128 جيجا بايت.

الكاميرا: 

أما الكاميرا الأساسية في Pixel 6a فأتت ثنائية العدسة بدقة (12.2+12) ميجا بيكسل، وجهّزت بمصباحي LED، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميجا بيكسل.

وزودته جوجل بمنفذ USB Type-C 3.1، ومنفذ لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4410 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطًا.

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