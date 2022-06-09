وقفة احتجاجية ضد استيلاء الاحتلال على أراض في مسافر يطا

الخليل / سما /

شارك اهالي مسافر يطا، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية ضد استيلاء الاحتلال على أراضيهم لصالح شق شارع استيطاني.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن سكان منطقة العين البيضا شرق يطا، نظموا وقفة احتجاجية ضد استيلاء الاحتلال على اراضيهم لصالح شق شارع استيطاني، يمتد من مستوطنة "ماعون" عبر مناطق المرتبة والعين البيضا، ومن ثم إلى الجوايا شرق يطا .

وأشار إلى أن قوات الاحتلال بدأت بشق الشارع الاستيطاني قبل اربعة ايام في الوقت الذي تمنع فيها المواطنين من الاقتراب من تلك المنطقة.