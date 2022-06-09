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البهداري يودع خدمات رفح بشكل مفاجئ

الخميس 09 يونيو 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
البهداري يودع خدمات رفح بشكل مفاجئ



رفح / سما /

أعلن أحمد البهداري مدافع خدمات رفح رحيله ووداعه لفريقه نهائيا صباح اليوم والسفر للضفة الغربية عبر حاجز بيت حانون/إيرز.

وحصل البهداري على لم الشمل واستطاع استخراج هوية الضفة الغربية للاستقرار فيها الفترة القادمة بجوار شقيقه عبد اللطيف الذي يتواجد فيها منذ سنين طويلة.

وستكون أمام البهداري فرصة اللعب في دوري المحترفين الموسم القادم، ويكون قريباً من الظهور مع المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.

وسيترك رحيل البهداري عن خدمات رفح أثراً سلبياً في صفوف الفريق لما يمثله من ركيزة أساسية اعتمد عليها الأخضر الرفحي في دفاعاته سنوات طويلة.

#أحمد البهداري #خدمات رفح

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