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تكليف مدرب جديد من غزة لمنتخب الشباب

الخميس 09 يونيو 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تكليف مدرب جديد من غزة لمنتخب الشباب



غزة / سما /

ذكرت مصادر صحفية أن اتحاد كرة القدم اختار جهاد السدودي للإشراف على منتخب الشباب في غزة ويكون مدرباً مساعداً للكابتن حسام يونس مدرب المنتخب الوطني للشباب.

وقالت المصادر إن اتحاد الكرة اجتمع مع السدودي للاتفاق على ترتيبات بداية العمل لمنتخب الشباب في غزة ومتابعة واختيار اللاعبين.

وسيبدأ السدودي عمله خلال الفترة القادمة بهدف اختيار اللاعبين للمشاركة في معسكر المتتخب تحضيراً لبطولة غرب آسيا والاستحقاقات القادمة.

ويأتي السدودي خلفاً للمدرب السابق حسام النجار الذي أشرف على تدريب منتخب الشباب فترة طويلة.

#مدرب #منتخب الشباب #اتحاد كرة القدم #غزة

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