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تعيين مدير فني جديد لمنتخب كرة القدم الشاطئية

الخميس 09 يونيو 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين مدير فني جديد لمنتخب كرة القدم الشاطئية



غزة / سما /

كشف تقارير صحفية محلية، أن اتحاد كرة القدم كلَّف مدرب جديد لمنتخب كرة القدم الشاطئية لتولي المهمة في الفترة القادمة.

وأسند اتحاد الكرة مهمة المدير الفني لفدائي الشاطئية للمدرب سامي سالم الذي سيبدأ ولاية جديدة للمنتخب في الاستحقاقات القادمة.

وبدأ اتحاد كرة القدم حقبة جديدة لكرة القدم الشاطئية بعد انتهاء عمل المدير الفني عماد هاشم الذي أشرف على تدريب المنتخب أكثر من 12 عام.

وستكون المشاركة الرسمية الأولى للمدرب الجديد سامي سالم بالمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية في شهر أكتوبر القادم.

#الكرة الشاطئية #مدير فني #سامي سالم

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