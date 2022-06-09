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أتلتيكو مدريد ينضم لسباق التعاقد مع ديبالا

الخميس 09 يونيو 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد ينضم لسباق التعاقد مع ديبالا



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية أن اتلتيكو مدريد الإسباني انضم إلى سباق التعاقد مع النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يرحل ديبالا عن فريقه عقب نهاية عقده في نهاية الشهر الجاري، وذلك بعدما لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فقد انضم أتلتيكو إلى الفرق المهتمة بالحصول على خدمات ديبالا مجانا هذا الصيف.

وأضاف أن إنتر ميلان وروما المهتمان بضم ديبالا من البداية، سيواجهان منافسة شرسة للغاية من جانب أتلتيكو، الذي يسعى بقوة لتعويض رحيل لويس سواريز.

وينتظر ديبالا من وكيله خورخي أنطوان، تقديم العروض المقدمة له لدراستها، ورؤية الأنسب له خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير، إلى أن إنتر أبلغ ديبالا بإمكانية عقد جلسة هذا الأسبوع، للتفاوض بشأن انتقاله للنيراتزوري.

#أتلتيكو مدريد #باولو ديبالا

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