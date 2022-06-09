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لابورتا يصدم الجمهور: برشلونة نجا من الموت.. وحالياً في العناية المركزة

الخميس 09 يونيو 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابورتا يصدم الجمهور: برشلونة نجا من الموت.. وحالياً في العناية المركزة



وكالات / سما /

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن مجلس الإدارة يعمل على تخطي الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها الفريق، من خلال البحث عن مصادر دخل جديدة.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "باستخدام التشبيه الطبي، وعندما سيطرنا على النادي، كان البارسا على باب الموت".

وتابع "مع العمل الذي قمنا به خلال تلك الفترة، تمكنا من الانتقال إلى وحدة العناية المركزة".

وأضاف "إذا حصلنا على الموافقة على مقترحين، فيمكننا الانتقال إلى طابق مختلف من المستشفى، حتى ينتهي الأمر بمغادرة المستشفى والعودة إلى الحياة الطبيعية من جديد".

وأتم: "أنا متأكد من أننا سنكون قادرين على تغيير الوضع الاقتصادي للنادي".

ويقصد لابورتا بالمقترحين، بيع 49.9% من ترخيص برشلونة، وبيع ما يصل إلى 25% من حقوق البث التلفزيوني.

#لابورتا #برشلونة

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