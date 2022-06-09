  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليفربول يضع سعراً لبيع نجمه في سوق الانتقالات

الخميس 09 يونيو 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يضع سعراً لبيع نجمه في سوق الانتقالات



وكالات / سما /

يُخطط نادي ليفربول لموسم انتقالات قوي خلال شهور الصيف، وذلك بالنظر للنجوم الذين يرغب في التعاقد معهم، أو فيما يتعلق بلاعبيه الراحلين.

وبرز اسم النجم الياباني تاكومي مينامينو في قائمة المُرشحين للرحيل عن قلعة الريدز بعد ابتعاده عن المُشاركة المُنتظمة تحت قيادة المُدرب الألماني المُخضرم يورجن كلوب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن إدارة الريدز ترغب في الحصول على مبلغ 17 مليون باوند للمُوافقة على رحيل مينامينو الذي جذب اهتمام ناديي وولفرهامبتون وفولهام.

ويبلغ مينامينو من العُمر 27 عاماً، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2024 مع الريدز، وكان قد انتقل للنادي الإنجليزي في 2020 قادماً من سالزبورج النمساوي.

ولعب مينامينو بقميص الريدز 55 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 14 هدفاً، وصنع 3 أهداف، وسبق له اللعب لنادي ساوثهامبتون على سبيل الإعارة ولعب معهم 10 مُباريات سجل فيهم هدفين.

وحقق مينامينو مع الريدز لقب الدوري الإنجليزي، فضلاً عن لقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المُحترفة، فضلاً عن كأس الاتحاد الإنجليزي.

#ليفربول #الانتقالات

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": "اسرائيل" قد تضطر إلى إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين

رسالة شديدة اللهجة لبينيت تكشف حرباً داخلية مع لبيد

سيلمان تهدد أورباخ بنشر مواد محرجة عنه

طالع: أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

صحيفة عبرية: الكنيست يصوت على تشكيل لجنة تحقيق بشأن القرض المالي للسلطة الفلسطينية

سيدنا موسى تزوج “كركية” وتناول المنسف .. فيديو : محمد القضاة يثير الجدل مجدداً

عبد اللهيان: الغرب يشترط علينا الاعتراف بإسرائيل والتوقف عن دعم فلسطين لحل الملفات العالقة

الأخبار الرئيسية

“هذه هي النهاية”.. موقع أمريكي يكشف تفاصيل المكالمة “الغاضبة” بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

للمرة الثالثة .. وصول نفتالي بينت الى الامارات تلبية لدعوة رئيسها محمد بن زايد

img-20220609-wa0027-1654763631-jpg-1654763631.wm

صور: اخلاء جامعة بيت لحم بعد اتصال مجهول و استدعاء خبراء المتفجرات

تونس تنفي التطبيع مع إسرائيل: ادعاءات باطلة وموقفنا ثابت من قضية فلسطين

منصور عباس : يجب إيجاد طريقة قانونية غير مباشرة لتمديد الطوارئ بالضفة

الاتصالات الفلسطينية