ليفربول يضع سعراً لبيع نجمه في سوق الانتقالات

وكالات / سما /

يُخطط نادي ليفربول لموسم انتقالات قوي خلال شهور الصيف، وذلك بالنظر للنجوم الذين يرغب في التعاقد معهم، أو فيما يتعلق بلاعبيه الراحلين.

وبرز اسم النجم الياباني تاكومي مينامينو في قائمة المُرشحين للرحيل عن قلعة الريدز بعد ابتعاده عن المُشاركة المُنتظمة تحت قيادة المُدرب الألماني المُخضرم يورجن كلوب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن إدارة الريدز ترغب في الحصول على مبلغ 17 مليون باوند للمُوافقة على رحيل مينامينو الذي جذب اهتمام ناديي وولفرهامبتون وفولهام.

ويبلغ مينامينو من العُمر 27 عاماً، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2024 مع الريدز، وكان قد انتقل للنادي الإنجليزي في 2020 قادماً من سالزبورج النمساوي.

ولعب مينامينو بقميص الريدز 55 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 14 هدفاً، وصنع 3 أهداف، وسبق له اللعب لنادي ساوثهامبتون على سبيل الإعارة ولعب معهم 10 مُباريات سجل فيهم هدفين.

وحقق مينامينو مع الريدز لقب الدوري الإنجليزي، فضلاً عن لقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المُحترفة، فضلاً عن كأس الاتحاد الإنجليزي.