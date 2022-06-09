“هذه هي النهاية”.. موقع أمريكي يكشف تفاصيل المكالمة “الغاضبة” بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

رام الله / سما /

قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان غاضباً ومحبطاً في أعقاب المكالمة الهاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن.

وذكر الموقع الأمريكي، أن عباس كان محبط وغاضب من سياسة الولايات المتحدة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وما يراه تخلف إدارة بايدن عن الوعود التي قدمتها له سرا وعلانية.

وقال الرئيس عباس لبلينكن، وفقا لمصدر مطلع على المكالمة بينهما للصحيفة: “انتهيت.. هذه هي النهاية”.

وأشار المصدر إلى أن عباس أبلغ بلينكن أيضا أنه إذا لم يتغير الوضع، فإن الأوضاع قد تتجه إلى التصعيد.

وذكّر الرئيس الفلسطيني بلينكن، خلال المكالمة، بالوعود الأمريكية بافتتاح القنصلية الأمريكية في القدس التي أغلقتها إدارة ترامب.

ووفقا للموقع؛ تحاول إدارة بايدن التوصل إلى نتائج ملموسة مع الفلسطينيين قبل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط المقرر إجراؤها في منتصف يوليو من أجل طمأنتهم والتأكد من نجاح الزيارة.