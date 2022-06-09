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رسمياً .. ريال مدريد يُعلن التجديد مع مودريتش

الخميس 09 يونيو 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. ريال مدريد يُعلن التجديد مع مودريتش



وكالات / سما /

أعلن نادي ريال مدريد للتو تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك بعد أن اتفق الجانبين على بقاء النجم الخبير في ملعب سانتياجو برنابيو حتى 30 يونيو من عام 2023.

وبهذه الطريقة يواصل الفريق الأبيض تحضير نفسه للموسم الجديد، وذلك بعد أن أتى التأكيد الرسمي لتوقيع أنتونيو رودريجير واقتراب وصول أوريلين تشواميني والذي تبقى لإغلاق صفقته بعض التفاصيل البسيطة فقط.

ووصل مودريتش إلى نادي ريال مدريد قادماً من توتنهام هوتسبير في عام 2012، وبعد 10 سنوات مع المرينجي حقق كل ما يحلم به في مسيرته الاحترافية.

وحقق مودريتش الكثير من الألقاب مع اللوس بلانكوس أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات بالإضافة للفوز بلقب الدوري الإسباني مرة وكأس إسبانيا مرة وكأس السوبر المحلي 4 مرات.

وحقق مودريتش كذلك إنجاز شخصي عظيم بالنسبة له حينما حصل على البالون دور كأفضل لاعب في العالم في عام 2018 بعد قيادته لكرواتيا لنهائي كأس العالم التي توجت به فرنسا في المباراة النهائية.

#ريال مدريد #مودريتش

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