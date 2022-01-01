صور: اخلاء جامعة بيت لحم بعد اتصال مجهول و استدعاء خبراء المتفجرات

رام الله / سما /

أعلنت جامعة بيت لحم اليوم الخميس، اخلاء الجامعة من الطلبة بعد اتصال من مجهول حول وجود جسم مشبوه في الجامعة.

وقال مدير شرطة بيت لحم طارق الحاج، ان الأجهزة الأمنية تقوم بمسح مباني الجامعة في هذه الاثناء ولم تعثر على شيء حتى اللحظة.

واضاف الحاج، ان الشرطة ستصدر بيان توضيحي لاحقا.

وأصدرت جامعة بيت لحم بيانا، قالت فيه إنه "وردنا رسالة من مجهول عن امكانية حدوث خطر في أحد المباني".

وأوضحت الجامعة أنه "وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية تم الطلب من الجميع بأسرع ما يمكن، أخلاء المباني والتوجه لساحات مواقف السيارات التابعة للجامعة حتى يتنسى للأجهزة الأمنية، مسح الجامعة، للتأكد من سلامة الجميع".

وطالبت الجامعة من جميع المتواجدين التعامل مع هذا الحدث بكل جدية وهدوء، مشيرة إلى أن الدوام سينتظم خلال ساعة فقط.وأصدرت جامعة بيت لحم بيانا، قالت فيه إنه "وردنا رسالة من مجهول عن امكانية حدوث خطر في أحد المباني".

يتبع.....