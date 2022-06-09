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الأسير عمار مرضي يدخل عامه الـ21 في الأسر

الخميس 09 يونيو 2022 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسير عمار مصطفى مرضي (42 عاماً)  من مدينة رام الله، اليوم الخميس،  عامه الـ21 على التوالي، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، أن الأسير مرضي من قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ويقبع حالياً بمعتقل "هداريم" إلى جانب الأسرى القادة  كريم يونس ومروان البرغوثي وأحمد الفرنسي.

وأضافت أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل مرضي خلال عام 2002 بعد مطاردته لوقت طويل، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد، وخلال سنوات اعتقاله استطاع أن يكمل دراسته الجامعية ويحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرجة الماجستير في الدراسات "الإسرائيلية"، وخلال عام 2015 فقد والدته وحُرم من وداعها.

#هيئة الأسرى

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