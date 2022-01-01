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العسيلي : اجتماع استثنائي للحكومة اليوم لبحث أزمة ارتفاع الأسعار

الخميس 09 يونيو 2022 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي : اجتماع استثنائي للحكومة اليوم لبحث أزمة ارتفاع الأسعار



رام الله / سما /

تعقد الحكومة الفلسطينية ، اليوم الخميس، جلسة خاصة لمناقشة ارتفاع الأسعار في ظل موجة الغلاء الأخيرة المصحوبة بموجة مماثلة في العالم.

وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، نريد الخروج بصورة واضحة للمواطن حول هذا الملف، وذلك بهدف معرفة دور الحكومة الذي قامت وتقوم به للتخفيف عن المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة.

وأشار العسيلي إلى أن وزارة الاقتصاد تتابع هذا الملف منذ بداية جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي نقص في السلع الاستهلاكية وهذا انجاز يسجل للحكومة.

وفي السياق، ذكر وزير الاقتصاد، عن اجتماع سيعقد في 21 يونيو الجاري من أجل افتتاح ممثلية تجارية بلجيكية في رام الله، معبراً عن أمله أن يكون لها دور إيجابي في حركة التبادل التجاري والاستثمار بين فلسطين وبلجيكا.

وأكد العسيلي أن فلسطين بحاجة لمصادر جديدة لتوريد السلع، حيث تم عقد سلسلة لقاءات مع عدد من السفراء الأجانب في رام الله.

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