الاحتلال يعتقل شابا من مخيم نور شمس ويقتحم شوفة ورامين

طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مخيم نور شمس، واقتحمت قرية شوفة وبلدة رامين، وداهمت عدة منازل.

وذكر شهود عيان ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد محمود قيسي (19 عاما)، بعد أن داهمت منزله في المخيم.

وأفاد شهود عيان من قرية شوفة شمال شرق المدينة ، بأن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل في القرية عقب اقتحامها، واستولوا على "سكوترات" من ساحاتها، في الوقت الذي جابت جيباتهم العسكرية شوارع القرية وأعاقت تحرك المواطنين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة رامين شرق طولكرم، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن إصابات.