رام الله / سما /

تصدر تأكيد الرئيس محمود عباس، في كلمة ألقاها عبر الهاتف أمام مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى"، أنه لن نسمح ولن نقبل بتغيير الوضع القانون والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: لن نقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى

- تحليلات اسرائيلية: سقوط قانون الأبارتهايد بسبب تطرف اليمين ضد العرب

- أعلام فلسطين تخيف الاحتلال وجرافاته تتربص ببناية سكنية في سلوان

- "التربية": قرار بإعادة الخصومات لجميع المعلمين الذين انتظموا بالدوام

- عواودة وريان يواصلان إضرابهما.. وتدهو الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان موسى صوفان

- الكيلة: النقص الكبير في دعم القطاع الصحي أدى لنقص حاد في الأدوية

- جاليتنا تحتفل برفع علم فلسطين في مديني كليفتون وباترسون الأميركيتين

- النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب في عقربا وفتى في أريحا

* "الأيام":

- الرئيس يشدد: القدس وفلسطين ليستا للبيع وأسقطنا المشاريع المشبوهة لتصفية القضية

- الاحتلال يأخذ قياسات عمارة سكنية في سلوان تمهيداً لهدمها

- المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم

- التحقيق في وفاة طفل بأريحا وشاب في عقربا

- رصاص بحرية الاحتلال يستهدف الصيادين والمصطافين غرب خان يونس ورفح

- إسرائيل تدرس إعطاء لقاح خامس ضد "كورونا" وتحذيرات من موجة سادسة

- البيت الأبيض يدعو لتحقيق معمق وشفاف في استشهاد شيرين أبو عاقلة

* "القدس":

- الرئيس: القدس ليست للبيع

- تنديد واسع بانتخاب أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

- أخذ قياسات بناية في سلوان تمهيداً لهدمها

- المصادقة على هدم منزلي منفذ عملية "أرئيل"

- 860 مليون شيقل لتعزيز سيطرة اسرائيل على القدس

- تدريبات إسرائيل على مهاجمة إيران بطائرات إف-35