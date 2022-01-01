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نابلس: إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر

الخميس 09 يونيو 2022 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصيب فجر اليوم الخميس، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخفية في مدينة نابلس، الأمر الذي ادى الى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في القدم، ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في إسكان الزهراء في حي المعاجين، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة واعتقلت الشاب أمير باسل الهندي.

#الاحتلال #نابلس

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