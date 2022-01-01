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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من العسيوية ويعتدي على آخر

الخميس 09 يونيو 2022 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، اللية الماضية، ثلاثة شبان من بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة واعتقلت الشبان: يوسف ومنير عليان، وإبراهيم درباس.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت جميع مداخل العيساوية، ثم قامت بتكسير مركبات المواطنين المتواجدة هناك، ومنعت تجولهم ايضا.

وفي ذات السياق اعتدت قوات الاحتلال على الشاب وديع توفيق أبو الحمص مما ادى لنقلة الى مستشفى المقاصد في بلدة الطور.

هذا وتنفذ قوات الاحتلال يوميا حملات اعتقالات واعتداءات في مدينة القدس ومحيطها في محاولة منها لأسرلة المدينة ومنطقتها.

#الاحتلال #بلدة العيساوية

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