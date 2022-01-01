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3 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين ونابلس

الخميس 09 يونيو 2022 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين ونابلس



رام الله / سما /

أصيب شابان برصاص الاحتلال فجر الخميس خلال مواجهات واشتباكات مسلحة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وبلدة تل جنوب غرب المدينة، وشنت حملة مداهمات لمنازل قياديين وأسرى محررين من حركة حماس.

ووقعت مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع السكة ومنطقة المخفية بالمدينة، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي بالكتف وآخر بالظهر.

كما استهدف مقاومون دوريات الاحتلال بالرصاص وقنابل المولوتوف.

وفي جنين وأصيب شاب بعيار ناري في الكتف برصاص الاحتلال خلال اقتحام المدينة، التي شهدت مواجهات واشتباكات مسلحة بين تلك القوات ومجموعات المقاومة.

وأفاد شهود عيان، أن أكثر من 30 دورية اقتحمت المدينة من شارعي الناصرة ونابلس، برفقة جرافة ووحدات خاصة، وقد توجهت للحي الشرقي وأطراف المدارس وانتشرت في محيط شقة الشهيد رعد حازم التي صدر قرار من المحكمة العليا بهدمها منذ فترة.

وانتشرت قوات الاحتلال في المنطقة ونصبت فرق القناصة، ورغم ذلك أطلق مقاومون النار على تلك القوات التي انسحبت من كافة المناطق بشكل مفاجئ دون تنفيذ قرار الهدم.

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