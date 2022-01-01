  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منزلا من أربع شقق لعائلة زرينة في بيت جالا

الخميس 09 يونيو 2022 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا من أربع شقق لعائلة زرينة في بيت جالا



رام الله / سما /

هدمت سلطات الاحتلال صباح اليوم الخميس، منزلا مكونا من أربع شقق سكنية، قيد التشطيب، في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفاد وسام زرينة نجل مالك المنزل، بان قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات اقتحمت منطقة بير عونة في بيت جالا، وهدمت منزلهم المكون من طابق واحد ويشمل أربع شقق، بمساحة إجمالية 400 متر مربع، بحجة عدم الترخيص، علما أن الهدم يأتي للمرة الثانية بعد هدم منزلهم المكون من ستة طوابق، في نفس المنطقة.

يذكر ان الاحتلال هدم أكثر من مرة لمنازل تعود لعائلة زرينة في منطقة بير عونة، إضافة الى منازل أخرى، عدا عن اخطارات الهدم ووقف البناء.

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": "اسرائيل" قد تضطر إلى إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين

إعلام: "حزب الله" يتخذ أول إجراء له بشأن ملف الغاز البحري المتنازع عليه مع إسرائيل

طالع: أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

صحيفة عبرية: الكنيست يصوت على تشكيل لجنة تحقيق بشأن القرض المالي للسلطة الفلسطينية

بينت : لا حل للقضية الفلسطينية وسياستنا "صفر ارهاب" مقابل زيادة عدد تصاريح العمال ..

عبد اللهيان: الغرب يشترط علينا الاعتراف بإسرائيل والتوقف عن دعم فلسطين لحل الملفات العالقة

رسالة شديدة اللهجة لبينيت تكشف حرباً داخلية مع لبيد

الأخبار الرئيسية

منصور عباس : يجب إيجاد طريقة قانونية غير مباشرة لتمديد الطوارئ بالضفة

undefined

رسالة شديدة اللهجة لبينيت تكشف حرباً داخلية مع لبيد

qposI

مشروع قانون إسرائيلي ينص على حرمان الأسرى من تلقي العلاج

هآرتس: "إسرائيل" تفشل بإدانة منظمات فلسطينية أغلقتها بحجة الإرهاب

8b227730d770f5e824c317bff9237501

موقع أمريكي: "إسرائيل" رفضت مقترحًا أميركيًا لعقد قمة مع السلطة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية