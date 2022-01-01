  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سيلمان تهدد أورباخ بنشر مواد محرجة عنه

الخميس 09 يونيو 2022 04:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيلمان تهدد أورباخ بنشر مواد محرجة عنه



القدس المحتلة/سما/

هددت عضو الكنيست "عديت سيلمان"  التي انشقت عن التحالف إلى صفوف المعارضة- عضو الكنيست نير أورباخ، أنها ستنشر عنه مواد محرجة إذا أعلن عنها كمنشقة.  

ووفق موقع روترنت العبري قالت سيلمان مساء اليوم الأربعاء لمقربين منها:" لن أغلق فمي، أنا أنوي أن أخرج ذلك إلى العلن، اذا قام نير بإعلان أنني منشقة.

وأضافت، لن يعقد أورباخ جلسة الاستماع في قضيتي لأنني أعرف أشياء عن سلوكه الاقتصادي كرئيس تنفيذي للبيت اليهودي.

في المقابل، طالب عضو الكنيست "يوليا مالينوفسكي"المستشارة القانونية بفتح تحقيق في الاشتباه بارتكاب جريمة جنائية من قبل عضوة الكنيست عيدات سيلمان.

#عيديت سيلمان #نير أورباخ

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول سعودي: سنحتمي بـ"إسرائيل" وبن سلمان يعوّل على نسيان الأجيال الجديدة لفلسطين

مقتل ابنة نائب رئيس بلدية شفاعمرو بتفجير مركبتها

"يسرائيل هيوم": "اسرائيل" قد تضطر إلى إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين

إعلام: "حزب الله" يتخذ أول إجراء له بشأن ملف الغاز البحري المتنازع عليه مع إسرائيل

طالع: أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

صحيفة عبرية: الكنيست يصوت على تشكيل لجنة تحقيق بشأن القرض المالي للسلطة الفلسطينية

بينت : لا حل للقضية الفلسطينية وسياستنا "صفر ارهاب" مقابل زيادة عدد تصاريح العمال ..

الأخبار الرئيسية

undefined

رسالة شديدة اللهجة لبينيت تكشف حرباً داخلية مع لبيد

qposI

مشروع قانون إسرائيلي ينص على حرمان الأسرى من تلقي العلاج

هآرتس: "إسرائيل" تفشل بإدانة منظمات فلسطينية أغلقتها بحجة الإرهاب

8b227730d770f5e824c317bff9237501

موقع أمريكي: "إسرائيل" رفضت مقترحًا أميركيًا لعقد قمة مع السلطة الفلسطينية

20220608095056

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا ينتقد إيران..بينيت وغانتس يعلقان

الاتصالات الفلسطينية