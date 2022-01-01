سيلمان تهدد أورباخ بنشر مواد محرجة عنه

القدس المحتلة/سما/

هددت عضو الكنيست "عديت سيلمان" التي انشقت عن التحالف إلى صفوف المعارضة- عضو الكنيست نير أورباخ، أنها ستنشر عنه مواد محرجة إذا أعلن عنها كمنشقة.

ووفق موقع روترنت العبري قالت سيلمان مساء اليوم الأربعاء لمقربين منها:" لن أغلق فمي، أنا أنوي أن أخرج ذلك إلى العلن، اذا قام نير بإعلان أنني منشقة.

وأضافت، لن يعقد أورباخ جلسة الاستماع في قضيتي لأنني أعرف أشياء عن سلوكه الاقتصادي كرئيس تنفيذي للبيت اليهودي.

في المقابل، طالب عضو الكنيست "يوليا مالينوفسكي"المستشارة القانونية بفتح تحقيق في الاشتباه بارتكاب جريمة جنائية من قبل عضوة الكنيست عيدات سيلمان.