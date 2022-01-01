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واشنطن تهدد بالرد على تجارب كوريا الشمالية النووية المقبلة

الخميس 09 يونيو 2022 04:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تهدد بالرد على تجارب كوريا الشمالية النووية المقبلة



واشنطن/سما/

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان من إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية، مؤكدأ أن الولايات المتحدة سترد بقوة.

البيت الأبيض يهدد بالرد على تجارب كوريا الشمالية النووية المقبلةالصين تدعو واشنطن إلى تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية
وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية. وسنرد عليها بشكل حاسم".

وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالت دون تمرير مشروع القرار.

#واشنطن #كوريا الشمالية

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