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إيران: قرار محافظي الوكالة الذرية إجراء سياسي غير صحيح

الخميس 09 يونيو 2022 04:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: قرار محافظي الوكالة الذرية إجراء سياسي غير صحيح



طهران/سما/

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا ردا فيه على تبنّي القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في البيان، أن "إيران تدين تبني القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، باعتباره إجراء سياسيا غير صحيح وغير بناء".

وأضاف: "استنادا إلى بيان مشترك مؤرخ في 5 مارس 2022، أظهرت طهران حسن نيتها في التفاعل مع الوكالة من خلال توفير معلومات تقنية دقيقة، وكان من المتوقع أن تتخذ الوكالة أيضا إجراءات بناءة وواقعية بنهج مستقل وحيادي ومهني، ويبدو أن البعض قد نسى أن جميع الإصدارات السابقة، قد أغلقها مجلس الإدارة مرة واحدة وإلى الأبد في 15 ديسمبر 2015".

وتابع: "لطالما كان لإيران تعاون بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى السنوات الماضية، والحقيقة أن جزءا كبيرا من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستوى العالمي يتم إجراؤها في إيران، مما يؤكد أن لدى بلادنا حاليا واحدة من أكثر برامج النووية سلمية بين الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد البيان، على أن "اتخاذ هذا القرار، الذي يستند إلى تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستند إلى معلومات كاذبة وملفقة عن الكيان الصهيوني، لن يؤدي إلا إلى إضعاف عملية التعاون والتفاعل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وختم: "اتخذت إيران، في ضوء النهج غير البناء للوكالة واعتماد القرار، خطوات عملية متبادلة، بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف تشغيل الكاميرات الإضافية".

#ايران

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