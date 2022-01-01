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صحيفة عبرية: "إسرائيل" تُدرج الضفة الغربية ضمن صلاحيات "الآثار الإسرائيلية"

الخميس 09 يونيو 2022 04:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: "إسرائيل" تُدرج الضفة الغربية ضمن صلاحيات "الآثار الإسرائيلية"



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أنّ «وزارة الثقافة الإسرائيلية» و«الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال اتخذت قراراً بضمّ مناطق الضفة الغربية المحتلة إلى «سلطة الآثار الإسرائيلية».

وقالت الصحيفة، اليوم، إن مفتشي «سلطة الآثار الإسرائيلية» سيبدأون العمل في أرجاء الضفة الغربية «استجابة لضغوط من اليمين الإسرائيلي»، وتنفيذاً لاتّفاق أبرم أخيراً بين «الإدارة المدنية» و«سلطة الآثار»، بموافقة وزير الثقافة حيلي تروبر.

ووفق الصحيفة، تهدف هذه الخطوة إلى إضعاف «الإدارة المدنية» والعمل على إلغائها بحيث تبسط سلطة الآثار سيطرتها الكاملة على مناطق الضفة الغربية.

#الضفة الغربية #الاثار الاسرائيلية

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