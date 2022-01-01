رسالة شديدة اللهجة لبينيت تكشف حرباً داخلية مع لبيد على رئاسة الحكومة الانتقالية

القدس المحتلة/الهدهد/

إسرائيل اليوم - بقلم ماتي توخفيلد وسط الاضطرابات والفوضى التي وجد الائتلاف نفسه فيها هذه الأيام ، وبعد سلسلة الخسائر في الكنيست والعدد المتزايد من أعضاء الكنيست المتمردين، تم إرسال رسالة حادة جدا إلى المقربين المباشرين من رئيس الوزراء: تطلب بأن يعلن بينت فورًا عن تنازله عن رئاسة الحكومة الانتقالية للبيد ،حتى لو كان من سيفكك الحكومة من تكتل اليسار المسؤول عنه لبيد.

وبحسب الرسالة نفسها، فإن لبيد هو من أقام الحكومة وحتى الآن بعد عام من تشكيلها لم يستفد منها شيئاً، وتضمنت الرسالة أيضا أن بينيت في منصبه منذ عام وقد حان الوقت الآن لمغادرة مكانه لصالح شريكه.

في مكتب لابيد ينفون أنهم هم من يقفون خلف الرسالة شديدة اللهجة، وروايتهم الرسمية هي أنه وفقًا لاتفاقيات الائتلاف فإن الشخص الذي من المفترض أن يكون رئيس وزراء المرحلة الانتقالية هو يائير لابيد في حال كان الشخص الذي أطاح بالحكومة من حزب أمل جديد أو من حزب يمينا. في حين أن بينيت هو الذي يبقى رئيسًا للوزراء خلال الفترة الانتقالية إذا كانت الإطاحة بالحكومة أتت من خزب ييش عتيد أو حزب العمل أو ميرتس أو راعم.

وقال مصدر في مكتب بينت إن لبيد نفسه لم يتحدث عن الأمر مع رئيس الوزراء، ولكن الرسالة وصلت. مع العلم أنه لا ينبغي استبعاد أن يكون لبيد على الرغم من كونه المشتبه به المباشر ليس هو من يقف خلف هذا الطلب من بينيت.

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، ينتاب عدد من عناصر الائتلاف – من أحزاب اليسار المنضوية فيه والمهتمين باستمراره واستقراره – مشاعر سيئة. وكأن سقوط الحكومة أصبح حتميا، والآن يخوض قادتها بينيت ولبيد، معارك شرسة على تقاسم الغنائم أي على رئاسة الحكومة الانتقالية.

في كل مرة يقوم فيها شخص ما من راعم أو من ميرتس بعرض العضلات واختلاق مشاكل في مكتب بينيت يتنفسون الصعداء ، بينما عندما يتعلق الأمر بجدعون ساعر أو عيديت سيلمان في مكتب يائير لابيد يحتفلون بشرب الشمبانيا، ويقولون: “إن هذا وضع مثير للسخرية، نحن نحارب ببسالة ضد المعارضة، وهم يقاتلون بعضهم البعض ويحاول كل منهم الإطاحة بالآخر”.

سيواجه الائتلاف الامتحان مرة أخرى الأسبوع المقبل، عندما يطرح جدعون ساعر مرة أخرى لوائح قوانين مستوطنات الضفة الغربية للتصويت عليها، وهذه المرة قد يكون الاختبار مصيرياً أكثر، فأجزاء الحكومة تعتمد على القدرة على الكبح، نير أورباخ على الحافة مرة أخرى، ربما هذه المرة حقا. وساعر بالتأكيد هناك، ومن اليسار أيضا هناك الزعبي وغنام وحتى عباس نفسه، كل شيء سائب ومهتز.

في الصفوف الخلفية للكنيست ربما بالفعل فهموا الرسالة جيدًا: لا توجد حكومة، لا يوجد ائتلاف، هناك حملة انتخابية. يعود الجميع إلى قاعدته الانتخابية، بعضهم بعد هجر طويل وكبير، ويحاولون جني أكبر قدر ممكن من الإنجازات إلى أن يصبح سقوط الحكومة رسميًا وكاملاً.