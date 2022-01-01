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الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق خان يونس

الخميس 09 يونيو 2022 02:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق خان يونس



خانيونس/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق محافظة خان يونس.

وقال مراسلنا، إن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال أطلقت في وقت سابق نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين في بحري خان يونس ورفح جنوب القطاع، وأجبروا الصيادين على مغادرة البحر.

#الاحتلال #خانيونس

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