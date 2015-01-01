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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا ينتقد إيران

الأربعاء 08 يونيو 2022 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا ينتقد إيران



وكالات

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، بأغلبية ساحقة، قرارا ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

واعتمد المجلس المنعقد في فيينا النص الذي قدمته الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية.

وعتبر هذل القرار أول انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ حزيران/ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015.

وأوضح دبلوماسيون تحدثوا لوكالة "رويترز" أن دولتين فقط، هما روسيا والصين، عارضتا النص، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث عن التصويت (الهند ولیبیا وباکستان).

وجاء في نص القرار أنه: "يعبر (المجلس) عن القلق العميق" من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار نتيجة لعدم تعاون طهران الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إيران إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الوكالة "دون تأخير".

وقبيل انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية، حرص المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، على إجراء زيارة سريعة لإسرائيل، عقد خلالها اجتماعا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.

ولفت بينيت، أمس الثلاثاء، إلى أنه أوضح لغروسي، أن إسرائيل "تحتفظ لنفسها بحرية العمل ضد المشروع النووي الإيراني، بغض النظر عن (مخرجات) المحادثات بشأن إحياء الاتفاق الدولي مع ايران".

وأشار إلى أنه أوضح للمسؤول الدولي أن إسرائيل تتوقع من مجلس محافظي الوكالة، أن يوضح لطهرا

#ايران #طهران

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