الشيخ يستقبل ممثل جمهوية سنغافورة

رام الله/سما/

استقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ في مكتبه ، اليوم الأربعاء،ممثل جمهورية سنغافورة لدى السلطة الفلسطينية ، هوازي بن ديبي.

وناقش الشيخ مع ديبي الاوضاع الميدانية والتطورات داخليا واقليميا ودوليا. وأعرب ديبي عن عزمهم إنشاء مكتب تمثيلي لجمهورية سنغافورة في رام الله، وأثنى على العلاقات القوية بين فلسطين وسنغافورة.

من جانبه أثنى الشيخ على العلاقات بين البلدين، وشكر الممثل السنغافوري على دعمهم المستمر للسلطة الفلسطينية وعلى جهودهم في بناء القدرات من خلال برنامج المساعدة الفنية المعزز (ETAP) وتمني لهم المزيد التطور والتقدم والازدهار .



وأعرب ديبي عن قلقه بشأن انتهاك الوضع الراهن في الحرم الشريف.

واتفق الشيخ مع ديبي على مزيد من التطوير والتعاون الوثيق.