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الشيخ يبحث مع ممثل إيرلندا الأزمة المالية في فلسطين

الأربعاء 08 يونيو 2022 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يبحث مع ممثل إيرلندا الأزمة المالية في فلسطين



رام الله/سما/

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ في مكتبه ، اليوم الأربعاء، مع ممثل جمهورية ايرلندا دون سيكستون .


وناقش الشيخ مع الممثل الإيرلندي عدة قضايا، بداية بالأزمة المالية في فلسطين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية٬ وتحديداً في ظل وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية٬ واحتجاز الاحتلال لأموال الضرائب المستحقة.

كما وتباحثا ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين،وحساسية الوضع في ظل غياب الأفق السياسي٬ وتصعيد المستوطنين وخرق الستاتسكو التاريخي في الحرم الشريف. 


وأشاد الشيخ  بالموقف الأيرلندي الداعم لحل الدولتين، والداعم للمشاريع التنموية والتطويرية. و من جانبه، أكد الممثل الأيرلندي بذل بلاده الجهود الممكنة للدفع بمسار سياسي قائم على حل الدول.

ونقل سيكستون تعازيه الحارة ممثلاً بجمهوريته الأيرلندية لمصرع ٦٢ فلسطينياً منذ مطلع العام الحالي، وقدم واجب العزاء في مقتل الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.


 

#حسين الشيخ #ايرلندا #فلسطين

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