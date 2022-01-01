ساعر يمنح الائتلاف الإسرائيلي الهش فرصة أخيرة

القدس المحتلة/سما/

في محاولة للإبقاء على الائتلاف الهش في السلطة، قال وزير العدل الإسرائيلي إنه سيعطي الحكومة فرصة أخيرة للموافقة على مشروع قانون يوسع الحماية القانونية لتشمل مستوطني الضفة الغربية.

أكد الوزير جدعون ساعر في سلسلة لقاءات تلفزيونية أنه سيعيد تقديم مشروع القانون الأحد المقبل، بعد فشل تمرير التشريع في وقت سابق هذا الأسبوع.



وانضم العديد من أعضاء الائتلاف إلى المعارضة ليلحقوا الهزيمة بمشروع القانون.

ودعا ساعر زملاءه أعضاء الائتلاف إلى الوقوف في صف المشروع أو الخروج من الحكومة، وهو السيناريو الذي من المرجح أن يدفع البلاد إلى انتخابات خامسة في غضون 3 سنوات فقط.

وقال الوزير لقناة "كان" العبرية العامة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "طالما أنهم لا يلتزمون بقرارات حزبهم، بقدر ما نشعر من قلق، فهم ليسوا جزءا من الائتلاف".

وينظر إلى مشروع القانون على أنه اختبار رئيسي للتحالف، المؤلف من أحزاب من مختلف الأطياف السياسية، وأثارت هزيمته تساؤلات حول مستقبل وضع الحكومة على المدى الطويل.

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نواب الائتلاف المنشقين الذين لم يؤيدوا مشروع القانون يتعرضون للضغط لتغيير رأيهم، أو الاستقالة لإفساح المجال لمن سيصوتون لصالحه.