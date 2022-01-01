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عبد اللهيان: الغرب يشترط علينا الاعتراف بإسرائيل والتوقف عن دعم فلسطين لحل الملفات العالقة

الأربعاء 08 يونيو 2022 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد اللهيان: الغرب يشترط علينا الاعتراف بإسرائيل والتوقف عن دعم فلسطين لحل الملفات العالقة



طهران/سما/

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الغرب اشترط على طهران الاعتراف بإسرائيل والتوقف عن دعم القضية الفلسطينية، لحل الملفات العالقة في إطار الاتفاق النووي.

وقال عبد اللهيان في تصريح: "في اللقاءات والمحادثات الخاصة طلبوا منا التوقف عن دعم فلسطين لتخفيف الضغوط المرتبطة بالملف النووي".


وأضاف: "طلب منا أن نعترف بالكيان الإسرائيلي كي يتم الإعلان عن عدم وجود مشكلة بين إيران والولايات المتحدة".

وتابع: "إيران لم تتخل عن مبادئها الإسلامية رغم ضغوط الأعداء".

وعن اتهام إيران بالسعي لامتلاك قنبلة نووية، قال: "في معتقدنا الإسلامي لا مكان للقنبلة الذرية.. إنهم يعرفون أننا لا نبحث عن قنبلة نووية، لكنهم يواصلون الضغط علينا".

#طهران #اسرائيل #فلسطين

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