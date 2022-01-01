ليبيريا تفتتح مكتبا رسميا لها في القدس

القدس المحتلة/سما/

ستفتتح دولة ليبيريا الواقعة في غرب أفريقيا مكتبا رسميا في مدينة القدس، والذي من المقرر أن يصبح لاحقا سفارتها في "إسرائيل"، بحسب إعلام عبري.



جاء ذلك وفق ما أعلن وفد ليبيري يزور إسرائيل حاليا برئاسة رئيس الوزراء ناثانيال ماكجي، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



وأعلن الوفد افتتاح المكتب في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ونائب وزير الخارجية عيدان رول.



وضم الوفد أعضاء كبار آخرين في الحكومة الليبيرية بما في ذلك وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعلومات والزراعة.



وكجزء من الزيارة، عقد أعضاء الوفد اجتماعات في وزارة الدفاع وهيئات إسرائيلية أخرى.





وقالت الصحيفة: "على الرغم من أن ليبيريا دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، إلا أنها بالنسبة لإسرائيل دولة مهمة وقفت في السنوات الأخيرة بانتظام إلى جانب إسرائيل - سواء في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الأفريقي".



وخلال السنوات الأخيرة الماضية، بذلت إسرائيل جهودا كبيرة لتحسين علاقاتها بدول أفريقيا والتي كانت تضررت منذ عقود إبان الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية.



وأواخر الشهر الماضي، أعلنت جمهورية سورينام (أصغر دولة ذات سيادة من حيث المساحة وعدد السكان في أمريكا الجنوبية) أنها تعتزم افتتاح سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس.



وحال دشنت سورينام سفارتها في القدس، فسوف تصبح بذلك خامس دولة تقدم على هذه الخطوة بعد كوسوفو وهندوراس وغواتيمالا والولايات المتحدة الأمريكية.