صحيفة عبرية: تونس و"إسرائيل" تجريان محادثات تقارب والجزائر تحاول افشال الخطوة

القدس المحتلة/سما/

زعمت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن تونس و"إسرائيل" تجريان محادثات دبلوماسية بشأن تقارب محتمل بينهما.

وأكدت الصحيفة، أن هذه الخطوة تواجه صعبوات من المعارضة التونسية، وكذلك من الجزائر المجاورة التي تحاول إفشالها.

وقال مصدر سياسي للموقع، إن توسيع دائرة دول المنطقة التي تربطنا بها علاقات هو هدفنا الثات. وفق تعبيره.

وأشار الموقع إلى الجزائر تقود حراكًا دبلوماسيًا لمنع محاولات إسرائيل تعزيز علاقاتها مع دول افريقية.

وأشار الموقع إلى تقارير صحف عربية يشير إلى الجهود الجزائرية بهذا الصدد.