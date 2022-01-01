  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صحيفة عبرية: تونس و"إسرائيل" تجريان محادثات تقارب والجزائر تحاول افشال الخطوة

الأربعاء 08 يونيو 2022 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: تونس و"إسرائيل" تجريان محادثات تقارب والجزائر تحاول افشال الخطوة



القدس المحتلة/سما/

زعمت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن تونس و"إسرائيل" تجريان محادثات دبلوماسية بشأن تقارب محتمل بينهما.

وأكدت الصحيفة، أن هذه الخطوة تواجه صعبوات من المعارضة التونسية، وكذلك من الجزائر المجاورة التي تحاول إفشالها.

وقال مصدر سياسي للموقع، إن توسيع دائرة دول المنطقة التي تربطنا بها علاقات هو هدفنا الثات. وفق تعبيره.

وأشار الموقع إلى الجزائر تقود حراكًا دبلوماسيًا لمنع محاولات إسرائيل تعزيز علاقاتها مع دول افريقية.

وأشار الموقع إلى تقارير صحف عربية يشير إلى الجهود الجزائرية بهذا الصدد.

#تونس #الجزائر #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" تنفي شائعات وفاة الرئيس عباس

مسؤول سعودي: سنحتمي بـ"إسرائيل" وبن سلمان يعوّل على نسيان الأجيال الجديدة لفلسطين

"إسرائيل" تهدد لبنان.."لن يبقى حجر على حجر"!

مقتل ابنة نائب رئيس بلدية شفاعمرو بتفجير مركبتها

إعلام: "حزب الله" يتخذ أول إجراء له بشأن ملف الغاز البحري المتنازع عليه مع إسرائيل

"يسرائيل هيوم": "اسرائيل" قد تضطر إلى إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين

بينت : لا حل للقضية الفلسطينية وسياستنا "صفر ارهاب" مقابل زيادة عدد تصاريح العمال ..

الأخبار الرئيسية

8b227730d770f5e824c317bff9237501

موقع أمريكي: "إسرائيل" رفضت مقترحًا أميركيًا لعقد قمة مع الفلسطينيين

طالع: أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

f678f3b67d229fb7353c75869c2fa128

صحيفة عبرية: الكنيست يصوت على تشكيل لجنة تحقيق بشأن القرض المالي للسلطة الفلسطينية

320221453318135

يديعوت: "إسرائيل" تتراجع سياسيا.. هذا ما كشفه فشل الحكومة

94931

"يسرائيل هيوم": "اسرائيل" قد تضطر إلى إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية