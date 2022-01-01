جيش الاحتلال يكشف موقعا لـ"حزب الله" لجمع المعلومات على الحدود اللبنانية

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن كشفه موقعا لـ"حزب الله" لجمع المعلومات على الحدود اللبنانية.



ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي، زعم من خلالها كشف قواته لموقع استطلاع أمامي جديد لحزب الله بقصد جمع الاستخبارات على الحدود اللبنانية، بدعوى أنه يأتي تحت غطاء جمعية "أخضر بلا حدود".

وادعى أدرعي أن "حزب الله" ينشط في هذه المنطقة الحدودية تحت غطاء جمعية "أخضر بلا حدود"، وقام الجيش الإسرائيلي بتوثيق وجود عناصر ونشطاء للحزب في هذا الموقع وكشف صورهم، زاعما أن هذه الجمعية تدعي العمل في مجال البيئة والحفاظ على الغابات في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل.



وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نشطاء "حزب الله" اللبناني كانوا ينشطون على المنطقة الحدودية مع إسرائيل تحت غطاء منظمة مدنية أو مجتمع مدني، مضيفة أن أعمال الحزب زادت خلال الفترة الأخيرة، بهدف إقامة مواقع استطلاع أمامية للحزب على الحدود.

وكان قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن "نشطاء "حزب الله" ينشطون على منطقة السياج الحدودي، والجيش الإسرائيلي يعرفهم بالاسم من أين أتوا وأين يعملون".

وشدد القائد العسكري الإسرائيلي على مواصلة قواته العسكرية العمل وفق الحاجة للحفاظ على الأمن في المنطقة والتصدي لأية محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل.

