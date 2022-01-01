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الجزائر تقرر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا

الأربعاء 08 يونيو 2022 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تقرر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا



الجزائر/سما/

قررت الجزائر، يوم الأربعاء، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها من الصحراء الغربية.

وأبرمت المعاهدة في الـ 8 أكتوبر 2002 بين الجزائر والمملكة الإسبانية.

وجاء في تصريح لرئاسة الجمهورية الجزائرية وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية  : "باشرت السلطات الاسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته ازاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للاقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية اعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".

وأضافت "نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة"

وأشارت الرئاسة الجزائرية الى أن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام, ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة", حسب التصريح ذاته.

#الجزائر

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