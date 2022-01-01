مقاتلات إسرائيلية ترافق طائرات أمريكية عائدة من منطقة الخليج

القدس المحتلة/سما/

أكدت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات إسرائيلية عسكرية رافقت طائرات أمريكية في طريقها من منطقة الخليج.



وذكرت الوزارة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن مقاتلات حربية إسرائيلية من نوع " F-16i" رافقت قاذفتين حربيتين أمريكيتين من طراز "B-52" عبرتا سماء إسرائيل في طريقهما من منطقة الخليج.

وأكدت الوزارة أن هذه الطلعة الجوية الأمريكية تأتي في سياق التعاون الوثيق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، وهو التعاون الذي يعد عاملا مهما في الحفاظ على أمن سماء إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.