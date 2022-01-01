المصادقة على هدم منزليّ منفذيّ عملية "أريئيل"

القدس المحتلة/سما/

صادقت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، على قرار هدم منزليّ الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي من قراوة بني حسان قضاء سلفيت.





وتزعم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن الأسيرين مرعي وعاصي، نفذا عملية عند مدخل مستوطنة "أريئيل" التي قتل فيها مستوطن في 29 نيسان 2022.

ويدخل قرار محكمة الاحتلال العليا، حيز التنفيذ، بعد 7 أيام من تاريخ القرار.

ويطال القرار الإسرائيلي، عائلتي الأسيرين اللتان تضمان 9 أطفال ومسن بعمر 86 سنة.

ورفضت محكمة الاحتلال التماسين تقدم بهما مركز القدس باسم الأهالي، مانحة بذلك الضوء الأخضر لسياسات الهدم العقابي التي تمارسها قوات الاحتلال مستندة إلى المادة 119 من قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945.

يذكر، أن قوات الاحتلال، هدمت منذ العام 2018 حتى اليوم 37 منزلا في الضفة الغربية ضمن سياسة الهدم العقابي لأهالي الأسرى ومنفذي العمليات.