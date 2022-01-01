  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة النجاح تقرر فصل 10 موظفين وطلبة لهم علاقة بالاعتداء على وقفة طلابية

الأربعاء 08 يونيو 2022 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة النجاح تقرر فصل 10 موظفين وطلبة لهم علاقة بالاعتداء على وقفة طلابية



نابلس/سما/

أعلنت جامعة النجاح الوطنية، أنها اتخذت إجراءات عددا من الإجراءات الفورية بعد الاعتداء على وقفة للكتلة الإسلامية، لمنع تكرار أحداث مشابهة في المستقبل.

وقالت الجامعة في بيان لها، الأربعاء، إنها فصلت 10 من موظفيها وطلبتها ممن لهم علاقة بالاعتداء على الوقفة الطلابية والصحفيين.

واستنكر مجلس عمداء الجامعة الأحداث التي حصلت اليوم خارج أسوار الجامعة. مؤكد أنه سيتم فصل كل من يثبت تورطه. 

وأكدت الجامعة، أنها ستقوم بفصل كل من تثبت إدانته بمحاولة العبث باستقرار الجامعة  وحق الطلبة في التعلم في جو مستقر من خلال لجنة التحقيق المنعقدة بهذا الشأن.



-

يذكر أن شجاراً واشتباكاً بالأيدي وقع أمام حرم جامعة النجاح في مدينة نابلس اليوم، خلال فض وقفة احتجاجية.

#جامعة النجاح الوطنية
284469765-10158945616313002-1337501721267736076-n-1654696748 (1)

الأكثر قراءة اليوم

"فتح" تنفي شائعات وفاة الرئيس عباس

"إسرائيل" تهدد لبنان.."لن يبقى حجر على حجر"!

مسؤول سعودي: سنحتمي بـ"إسرائيل" وبن سلمان يعوّل على نسيان الأجيال الجديدة لفلسطين

الدواء "المعجزة".. اكتشاف عظيم لمدمر السرطان الخبيث

المرة الأولى بعد انتخابه: فتوح يصل غزة

مقتل ابنة نائب رئيس بلدية شفاعمرو بتفجير مركبتها

بينيت يصدر تعليمات بزيادة عدد عمال غزة

الأخبار الرئيسية

طالع: أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

f678f3b67d229fb7353c75869c2fa128

صحيفة عبرية: الكنيست يصوت على تشكيل لجنة تحقيق بشأن القرض المالي للسلطة الفلسطينية

320221453318135

يديعوت: "إسرائيل" تتراجع سياسيا.. هذا ما كشفه فشل الحكومة

94931

"يسرائيل هيوم": "اسرائيل" قد تضطر إلى إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين

غانتس يقرر زيادة عدد العمال من قطاع غزة بشكل فوري الى 15 الف تصريح

الاتصالات الفلسطينية