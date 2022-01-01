جامعة النجاح تقرر فصل 10 موظفين وطلبة لهم علاقة بالاعتداء على وقفة طلابية

نابلس/سما/

أعلنت جامعة النجاح الوطنية، أنها اتخذت إجراءات عددا من الإجراءات الفورية بعد الاعتداء على وقفة للكتلة الإسلامية، لمنع تكرار أحداث مشابهة في المستقبل.

وقالت الجامعة في بيان لها، الأربعاء، إنها فصلت 10 من موظفيها وطلبتها ممن لهم علاقة بالاعتداء على الوقفة الطلابية والصحفيين.

واستنكر مجلس عمداء الجامعة الأحداث التي حصلت اليوم خارج أسوار الجامعة. مؤكد أنه سيتم فصل كل من يثبت تورطه.

وأكدت الجامعة، أنها ستقوم بفصل كل من تثبت إدانته بمحاولة العبث باستقرار الجامعة وحق الطلبة في التعلم في جو مستقر من خلال لجنة التحقيق المنعقدة بهذا الشأن.







يذكر أن شجاراً واشتباكاً بالأيدي وقع أمام حرم جامعة النجاح في مدينة نابلس اليوم، خلال فض وقفة احتجاجية.