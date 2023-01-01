حماس: ما جرى ضد طلاب جامعة النجاح يزيد من احتقان الشارع

غزة/سما/

أدان حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ما وصفه بـ "تصعيد أجهزة الأمن لسياسة قمع الحريات" بعد ما جرى من اعتداء خلال وقفة لطلاب جامعة النجاح، واعتقال ممثل الكتلة الإسلامية، وتحطيم كاميرات الصحفيين.



واعتبر بدران في تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، أن هذه الأحداث تزيد من الاحتقان في الشارع الفلسطيني، مطالبًا قيادة السلطة بوقف تغول الأجهزة الأمنية على الحريات العامة.

وطالب بدران، إدارة جامعة النجاح بالحفاظ على حرية العمل النقابي، بما يليق بتاريخ الجامعة كصرح علمي ووطني فلسطيني، ووقف ممارسات أمن الجامعة الذي يتعاون مع الأجهزة الأمنية في قمع الطلاب والاعتداء عليهم، وتسهيل دخول المسلحين إلى داخل الحرم الجامعي.

ودعا الكل الوطني إلى رفع الصوت عاليًا، والعمل من أجل الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة هجمة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.