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الأسير المريض بالسرطان موسى صوفان سيبدأ جلسات الكيميائي خلال أيام

الأربعاء 08 يونيو 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير المريض بالسرطان موسى صوفان سيبدأ جلسات الكيميائي خلال أيام



رام الله/سما/

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ الأسير موسى صوفان (47 عامًا) من طولكرم، والمصاب بالسرطان، سيبدأ بجلسات العلاج الكيميائي خلال أيام بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابته بسرطان في الرئة. 

وأوضح النادي أن الوضع الصحي للأسير صوفان في تفاقم مستمر، وأن إصابته بسرطان الرئة شُخصت في نهاية شهر آذار الماضي، وانه كان ينتظر نتائج الخزعة لتحديد طبيعة السرطان، التي حددت لاحقًا أنّه بحاجة إلى جلسات علاج كيميائي.

ويُعاني الأسير صوفان المحكوم بالسّجن المؤبد والقابع في سجن "عسقلان"، من مشاكل صحية عديدة، إضافة إلى إصابته بالسرطان، وعلى الرغم من المطالبات العديدة التي وجهها الأسير منذ سنوات لتوفير العلاج له ومعرفة التّشخيص النّهائي لما يعاني، إلا أنّه ومنذ سنوات لم يتلق أي استجابة لمطالبه، وهذا جزء من سلسلة طويلة من الشّواهد التي تؤكّد أنه تعرض لإهمال طبيّ ومماطلة متعمدة، وتعذيب نفسيّ من خلال تلاعب الأطباء في الإفصاح عن وضعه الصحيّ الحقيقيّ خلال السنوات الماضية حتّى اليوم. 

وقال نادي الأسير، إنّ صوفان يواجه ظروفًا اعتقالية قاهرة منذ اعتقاله عام 2003، ومنها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي تُشكل أبرز السّياسات الممنهجة التي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى، عدا عن العزل الإنفراديّ الذي واجهه مرات عديدة، وساهم في تفاقم وضعه الصحيّ.

وتابع نادي الأسير، أنّ هناك تزايد واضح في عدد حالات الأسرى الذين يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام، حيث أننا لم نشهد تسجيل إصابات بشكل متسارع كما شهدنا ذلك خلال العام الماضي والحاليّ. 

يذكر أنّ نحو (22) أسيرًا يواجهون الإصابة بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة، وأخطر هذه الحالات حالة الأسير ناصر أبو حميد، وهم من بين نحو 600 أسير مريض ممن تم تشخيصهم.

والأسير صوفان هو شقيق الأسيرين عدنان، ومحمد صوفان، حيث يقضي عدنان حكما بالسجن لمدة 29 عامًا وهو معتقل منذ عام 2002، ومحمد محكوم بالسجن 18 عامًا وهو معتقل منذ عام 2011.

#الاسير موسى صوفان

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