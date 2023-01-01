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بيان مشترك من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية بخصوص مواجهة كوريا الشمالية

الأربعاء 08 يونيو 2022 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان مشترك من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية بخصوص مواجهة كوريا الشمالية



وكالات/سما/

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اليوم الأربعاء، على تعزيز جبهتها الموحدة ضد "تهديدات" كوريا الشمالية.


وفي هذا الصدد، اجتمع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جو هيون دونغ مع نظيرته الأمريكية، ويندي شيرمان، ونظيره الياباني تاكيو موري، في سيئول، بأول اجتماع ثلاثي للدبلوماسيين رقم 2 خلال نصف عام، في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية.

وفي بيان مشترك، أدان المسؤولون الحكوميون الثلاثة سلوك بيونغ يانغ "بشدة"، ووصفوه بأنه "غير قانوني"، مؤكدين أن "الأطراف الثلاثة لا تزال ملتزمة بتعزيز التعاون الأمني الثلاثي لمواجهة التهديدات المتزايدة لكوريا الشمالية".

وأكدت شيرمان "التزام واشنطن الثابت بالدفاع عن حليفيها الآسيويين"، بما في ذلك "الردع الموسع".

ودعا المسؤولون بيونغ يانغ إلى "الكف عن الأعمال المزعزعة للاستقرار والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأشاروا إلى "هدفهم المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي الكوري بالكامل من خلال الدبلوماسية والحوار"، معربين عن أملهم في أن يستجيب نظام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بشكل إيجابي لعروض المساعدة الدولية لمكافحة كورونا.

وناقشت الأطراف الثلاثة سبل تعزيز التعاون في مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك دعم أوكرانيا والأمن الاقتصادي وتعزيز حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقرروا عقد الجلسة الثلاثية التالية وجها لوجه في طوكيو في الخريف، وفق البيان.

#كوريا الشمالية #امريكا #كوريا الجنوبية #اليابان

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