فلسطين تفوز في افتتاح تصفيات كأس آسيا 2023

رام الله/سما/

حقق منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، فوزاً صعباً على منغوليا، بهدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2023.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 85 عبر اللاعب عدي الدباغ من ركلة جزاء.

وحصد المنتخب الوطني أول ثلاث نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية، قبل لقاء اليمن يوم السبت المقبل، الذي سيتأكد من خلاله حسم التأهل لكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.

و قال التونسي مكرم دبوب، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، إن الفريق حقق فوزاً صعباً أمام منغوليا على أرضها وبين جماهيرها.

وفاز المنتخب الفلسطيني على منغوليا (1/0)، وتصدر المجموعة الثانية بتصفيات كأس آسيا، مستفيداً من تعادل اليمن والفلبين بلا أهداف.

وأوضح دبوب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد قدم المنتخب أداء جيداً خاصة في الشوط الثاني بعد التغييرات، وكنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "الفوز والنقاط الثلاث هي الأهم، ونسعى للتحسن في المباراتين القادمتين أمام اليمن والفلبين".

وفيما يتعلق بالخروج المبكر للاعب الوسط محمد درويش، أكد أن هذا التغيير أربك الحسابات في الشوط الأول، لكنهم دفعوا باللاعب محمد باسم وقد أدى بشكل جيد.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب محمد درويش للفحص الطبي للاطمئنان على إصابته.