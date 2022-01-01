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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الأربعاء 08 يونيو 2022 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس



غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية في غزة اليوم الاربعاء 8 يونيو 2022 كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس الموافق 9 يونيو ، حيث سيكون السفر للحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف رقم (2022/24)

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (9 يونيو):

 الحافلتان: الثامنة والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/24) اضغط هنا

 الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22) اضغط هنا

 التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

 إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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