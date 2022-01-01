سوني تطرح مكبرات صوت لاسلكية جديدة بأسعار بسيطة

وكالات / سما /

أعلنت شركة سوني اليابانية، عن ثلاثة مكبرات صوت لاسلكية جديدة ضمن سلسلة X-series. هم SRS-XE200 وSRS-XE300 وSRS-XG300.

وبحسب ما ذكره موقع gizmochina المتخصص في كل ما هو جديد في عالم التقنية والصناعات الحديثة، فإن مكبرات الصوت اللاسلكية الجديدة من سوني توفر أوقات تشغيل متفاوتة بين 16 ساعة و25 ساعة بشحنة واحدة. تقول سوني إن مكبرات الصوت اللاسلكية الثلاثة من السلسلة X ستكون متاحة اعتبارًا من يوليو 2022.

تتميز مكبرات الصوت اللاسلكية الثلاثة الجديدة من سوني بتصميم متوازن وغير دائري. كما أنها تتميز بمشعات سلبية مزدوجة ومقاومة IP67. أنها تدعم اتصال Bluetooth 5.2 متعدد النقاط وGoogle Fast Pair. يمكن للمستخدمين الاتصال بجهازين باستخدام أي من الطرز. كما أنها توفر تقنية إلغاء الصدى لتوفير الالتقاط الأمثل للصوت. تحتوي السماعات الجديدة على مفتاح يدوي للميكروفون المدمج.

تعد Sony SRS-XE200 هي الأصغر بين الثلاثة وتوفر ما يصل إلى 16 ساعة من وقت تشغيل الصوت. يمكن أن توفر SRS-XE300 المتوسطة ما يصل إلى 24 ساعة بينما تنتج SRS-XG300 ما يصل إلى 25 ساعة. يزن جهاز Sony SRS-XG300 3 كجم ويوفر تأثيرات إضاءة LED لتتناسب مع الصوت. تقدم Sony أيضًا دعمًا للعناية بالبطارية عبر تطبيق Music Center. يتيح ذلك شحن البطاريات بالشكل الأمثل، مما يمنع الشحن الزائد ويعزز دورة حياتها.

تتراوح أسعار مكبرات الصوت اللاسلكية الجديدة من Sony X-series ما بين 150 يورو (161 دولارًا أمريكيًا) و300 يورو (حوالي 322 دولارًا أمريكيًا). سوني SRS-XE200 هو الطراز الأقل تكلفة بينما SRS-XG300 هو الأغلى.

ويبلغ سعر Sony SRS-XE300 200 يورو (أي ما يعادل 214 دولارًا). وتحتوي جميع الطرز الثلاثة على متغيرات باللونين الأسود والرمادي. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي SRS-XE200 على متغيرات اللون البرتقالي والأزرق، بينما تضيف SRS-XE300 متغيرًا أزرق. تم تأكيد توفر مكبرات الصوت اللاسلكية الثلاثة من سوني في أوروبا اعتبارًا من الشهر المقبل.