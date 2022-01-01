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أحداث مؤسفة بعد الاعتداء على وقفة أمام جامعة النجاح

الأربعاء 08 يونيو 2022 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحداث مؤسفة بعد الاعتداء على وقفة أمام جامعة النجاح



رام الله / سما /

شهدت مدينة نابلس، ظهر اليوم الأربعاء، أحداثًا مؤسفة بعد اعتداء عدة أشخاص يعتقد أنهم من الأجهزة الأمنية وعناصر الشبيبة الفتحاوية على وقفة نظمتها الكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لحماس أمام جامعة النجاح.

وأظهرت مقاطع فيديو بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نشوب شجار في المكان بعد مهاجمة المشاركين في الوقفة، وسط أنباء عن اعتقال أحد نشطاء حماس.

وكانت حماس أدانت اعتقال الأجهزة الأمنية لمجموعة من المواطنين في عدة أحداث خلال الأيام الأخيرة، مطالبةً إياها بالكف عن ذلك، فيما لم ترد الجهات المختصة أو حركة فتح على تلك الاتهامات.

وكانت حركة فتح، تتهم حماس في بيانات سابقة لها باعتقالات واعتداءات من قبل أجهزة الأمن بغزة على عناصر الحركة في أحداث سابقة.

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