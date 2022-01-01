غانتس يقرر زيادة عدد العمال من قطاع غزة بشكل فوري الى 15 الف تصريح

القدس المحتلة / سما /

قررت السلطات الإسرائيلية زيادة حصة عمال قطاع غزة من التصاريح بواقع 3 آلاف تصريح جديد، ليرتفع بذلك العدد الكلي إلى 15 ألف تصريح، وفقًا لموقع القناة العبرية السابعة.



وقال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال تفقده "فرقة غزة" التابعة للقيادة الجنوبية، إن "بلاده بصدد زيادة فورية لتصاريح عمل الفلسطينيين من قطاع غزة داخل إسرائيل".



وأضاف غانتس: "نحن عازمون على توسيع السياسة الإنسانية المدنية بقطاع غزة، موضحًا، "حال تقدمنا إلى جانب الحفاظ على الهدوء، فسنكون قادرين على توسيع هذه السياسة".



وكانت إسرائيل قد منحت لنحو 12 ألف فلسطيني من غزة، تصاريح عمل، عقب تفاهمات تمت مع حركة "حماس"، بوساطة مصرية، في أعقاب جولة القتال الأخيرة في مايو/أيار الماضي.



ويعاني ما يزيد عن مليوني نسمة في غزة، من أوضاع اقتصادية متردية للغاية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 عامًا، ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.