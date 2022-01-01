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الشرطة تكشف تفاصيل جريمة قتل شاب في بلدة عقربا جنوب نابلس

الأربعاء 08 يونيو 2022 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف تفاصيل جريمة قتل شاب في بلدة عقربا جنوب نابلس



رام الله / سما /

نشر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات اليوم الأربعاء تفاصيل جريمة قتل شاب في بلدة عقربا جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال ارزيقات في بيان صحفي: "إن الشرطة تلقت بلاغًا بوجود جثة شاب على سطح منزله في عقربا وأن النيابة العامة باشرت بإجراءات التحقيق، وبدأت الشرطة بإجراءات البحث والتحري حول واقعة وفاة شاب 33 عامًا، ببلدة عقربا.

وتابع أنه وصل بلاغ حول وجود جثة شاب على سطح منزله إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة، وتحركت النيابة العامة مباشرة مع قوة من مركز شرطة عقربا، للبحث عن الأدلة الجنائية برفقة الطبيب الشرعي للمكان، ثم تم إعلان وفاة الشاب من قبل الطبيب الشرعي.

وأكد رزيقات أن النيابة العامة أكدت على قرار تحفظها على الجثمان، إلى حين استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول المعهودة.

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