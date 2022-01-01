الدعليس يكشف عن نتائج مباحثاته مع المسؤولين المصريين بالقاهرة

كشف رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس، يوم الأربعاء، عن نتائج زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية.

وقال الدعليس في كلمة له في مستهل اجتماع اللجنة الأسبوعي: إن "الزيارة كانت إيجابية وحققت أهدافها، وجرى خلالها بحث عدة ملفات مع المسؤولين المصريين في مختلف المجالات".

وأضاف أنه جرى الحديث حول موضوع التبادل التجاري بين قطاع غزة ومصر، وبحث سبل العمل على زيادته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدعليس، أنه جرى خلال تلك اللقاءات مناقشة المشاريع المصرية التي تقوم القاهرة بتنفيذها في غزة، مثل شارع الكورنيش شمال القطاع، ومشاريع المدن المصرية "مصر 1و2و3"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات لتسريع تلك المشاريع.

وتابع، "تم تقديم شرح للمسؤولين المصريين حول الوضع الصعب للقطاع الصحي في غزة، وقد استعدوا بشكل فوري لدعمه من خلال إرسال وفود طبية وأدوية ومعدات" موضحا أن المسؤولين المصريين وعدوا بزيادة أعداد المسافرين من قطاع غزة إلى مصر أو إلى العالم الخارجي عبر معبر رفح خلال الشهور الثلاثة القادمة في فصل الصيف، في ظل تكدس حوالي 22 ألف مواطن على قوائم الانتظار للسفر.

وأشار إلى أن المصريين أبدوا استعدادهم التام لتقديم كافة التسهيلات من أجل توفير الراحة لحجاج قطاع غزة في رحلة ذهابهم وعودتهم.

وشكر الدعاليس لجمهورية مصر العربية على جهودها في دعم شعبنا وتذليل العقبات التي يعاني منها، وتسهيل سفر المواطنين.