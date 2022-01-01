اشتعال صراع هدافي دوري الأولى

غزة / سما /

اشتعل الصراع على لقب هداف دوري الدرجة الأولى في قطاع غزة, بعد انتهاء منافسات الأسبوع العشرين من المسابقة.



ويتصدر محمد الصليبي لاعب أهلي النصيرات صراع الهدافين بـ11 هدفا, بفارق 3 أهداف أمام ملاحقه المباشر أحمد العمواسي مهاجم خدمات النصيرات.



ويتواجد الرباعي بهاء الدعالسة وأحمد الكرنز (خدمات البريج), ومحمود البحيصي (المجمع الإسلامي), ويوسف داوود (أهلي النصيرات), في المركز الثالث بـ7 أهداف لكل واحد منهم.



ويأتي سابعا بـ6 أهداف كل من عيد العكاوي وخالد المسلمي (أهلي النصيرات), وعبد الله إسماعيل (الأقصى), وعبد الله قفة (خدمات خانيونس), وعبد الله سحويل (بيت حانون الأهلي).