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فيديو.. "الحوانين" يواصل التقدم.. والجلاء والأقصى حبايب

الأربعاء 08 يونيو 2022 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "الحوانين" يواصل التقدم.. والجلاء والأقصى حبايب



غزة / سما /

فاز بيت حانون الأهلي على نظيره خدمات جباليا (2-0), ضمن منافسات الأسبوع العشرين من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "الحوانين" عبد الله سحويل (4), وعبد الله الشنباري (22), ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس, ويبقى رصيد خدمات جباليا 17 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

 

الجلاء – الأقصى (1-1)

وتعادل فريقا الجلاء والأقصى (1-1).

وتقدم الجلاء عن طريق عبد العزيز قاسم (41), لكن الأقصى ردّ عبر محمود أبو خصيوان (68).

ورفع الجلاء رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر, وبات رصيد الأقصى 20 نقطة في المركز التاسع.
 

#الحوانين #خدمات جباليا #الجلاء #نادي الأقصى

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